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17:01, 5 июля 2024Экономика

Подмосковные подростки обрадовались дождю и решили искупаться в луже

В Солнечногорске подросток искупался в луже после ливня
СюжетЛивень в Москве

В подмосковном Солнечногорске подросток решил искупаться в луже после ливня. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, что вода после дождя заполнила дорогу во дворе многоквартирного дома. Один из подростков решил сесть в лужу. На кадры также попали другие дети, которые прогуливаются по затопленной территории, один из них держит в руке зонт.

Ранее на северо-западе Подмосковья прошел ураган «Орхан». Он принес с собой грозу, ливни и град. В некоторых местах из-за стихии пропало электричество. Ранее синоптики предсказывали появление урагана и в столице. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается ливень с грозой и градом. Ожидается, что непогода придет в Москву в 21:00 в пятницу, 5 июля, заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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      Мария Черкасова
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