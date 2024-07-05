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12:22, 5 июля 2024Культура

Прилучный захотел забрать детей у Муцениеце

Mash: актер Прилучный захотел отсудить детей у экс-супруги Муцениеце

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер Павел Прилучный захотел отсудить детей у экс-супруги, артистки Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

7-летнюю дочь и 11-летнего сына экс-супругов собираются повторно вызвать в суд по инициативе отца для определения их места жительства. Первое заседание состоялось 4 июля. Муцениеце не появилась на нем, объяснив это усталостью после съемок.

До 29 августа дети должны принять решение, с кем из родителей хотят жить. В случае их проживания с Прилучным Муцениеце обяжут выплачивать алименты экс-супругу.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м— дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее Прилучный подал в суд иск против Муцениеце, который связан с осуществлением прав двух общих несовершеннолетних детей пары. До этого актриса через суд добивалась выплаты алиментов на сына и дочь.

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      Мария Рюрикова
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