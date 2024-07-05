Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 5 июля 2024Мир

Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку Запада возобновить диалог

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва воспринимает визит премьер-министра Виктора Орбана как попытку Запада возобновить диалог. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогу переговоров с венгерским премьером, передает ТАСС.

«Мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс», — сказал он.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным. Орбан назвал причиной своего визита продолжение «мирной миссии».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Орбана был откровенным. По его словам, конфликт на Украине был затронут в числе основных тем, однако политики обсудили и двусторонние вопросы.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

      Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше