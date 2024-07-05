Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку Запада возобновить диалог

Москва воспринимает визит премьер-министра Виктора Орбана как попытку Запада возобновить диалог. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогу переговоров с венгерским премьером, передает ТАСС.

«Мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс», — сказал он.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным. Орбан назвал причиной своего визита продолжение «мирной миссии».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Орбана был откровенным. По его словам, конфликт на Украине был затронут в числе основных тем, однако политики обсудили и двусторонние вопросы.