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17:28, 5 июля 2024Бывший СССР

Путин призвал Украину вывести войска из новых регионов России

Путин: вывод войск Украины из новых регионов РФ — условие завершения конфликта

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что вывод украинских войск из новых регионов России является одним из условий для завершения конфликта. Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости.

«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, а условия для этого были им изложены во время выступления в Министерстве иностранных дел.

Ранее российский лидер заявил, что в настоящее время Запад, являющийся сторонником Киева, продолжает использовать Украину в качестве «тарана» и «жертвы» против России.

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      Валентин Карант
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