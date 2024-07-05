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17:18, 5 июля 2024Мир

Путин упрекнул Запад в использовании Украины в качестве «жертвы» против России

Путин: Запад продолжает использовать Украину в качестве жертвы против России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В настоящее время Запад, являющийся сторонником Киева, продолжает использовать Украину в качестве «тарана» и «жертвы» против России. В этом упрекнул западные страны российский президент Владимир Путин, заявление он сделал после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости.

Российский лидер назвал западных союзников Киева «спонсорами». По его мнению, они все еще «продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы противостояния с Россией».

5 июля премьер Венгрии прилетел в российскую столицу для переговоров с президентом. Тогда же Орбан отметил, что его визит в Россию является шагом для продолжения «мирной миссии». Российский лидер, в свою очередь, рассказал, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор в Москве.

Путин после переговоров также прокомментировал их содержание. По его словам, Орбан рассказал о своем недавнем визите в Киев и деталях переговоров с властями Украины. В частности, российский лидер сообщил, что венгерский глава правительства предлагал Владимиру Зеленскому прекратить огонь для начала мирных переговоров.

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