Россиянам назвали допустимую порцию черешни и абрикосов

Врач Ильяшенко: допустимая порция черешни в день составляет 200-300 граммов

Допустимая порция черешни в день составляет 200-300 граммов, а абрикосов, если они крупные, можно съесть 3-4 штуки. Об этом россиянам рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, пишет РИА Новости.

«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов — то три-четыре абрикоса», — подчеркнула она.

По словам специалиста, черешня обладает множеством полезных свойств. В ней содержатся витамины группы В, витамин С, также она является хорошим источником энергии за счет содержания натурального сахара.

В свою очередь, абрикосы содержат много витаминов, кроме того, отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов. Они быстро насыщают и в то же время легко утоляют жажду.

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