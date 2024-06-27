Назван помогающий снизить уровень холестерина фрукт

Диетолог Бречер посоветовала съедать два яблока в день для снижения холестерина

Диетолог Эли Бречер посоветовала съедать два яблока в день, чтобы снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Бречер объяснила, что контролировать холестерин помогает содержащийся в яблоках пектин. По ее словам, наибольшая концентрация этого вещества содержится в яблочной кожуре и сердцевине.

Диетолог также рассказала, что этот фрукт полезен для снижения артериального давления, здоровья сердца и профилактики инсульта. Такое положительное воздействие, уточнила она, оказывают полифенолы.

Еще одним преимуществом яблок Бречер назвала высокое содержание в них витаминов. По ее словам, съев один плод, можно получить десять процентов суточной дозы витамина С, а также порцию витаминов К и Е.

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