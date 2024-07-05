Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

В Новокузнецке выпускница колледжа раскритиковала качество образования

В Новокузнецке студентка по имени Алина повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа Дарьи Петруниной и раскритиковала качество образования в своем учебном заведении. Речь россиянки попала на видео, его публикует Mash Siberia.

Ранее выпускница отделения лабораторной диагностики медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина на торжественной церемонии вручения дипломов заявила, что на протяжении четырех лет обучения постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии.

Студентка из Новокузнецка практически дословно повторила это выступление с той лишь разницей, что говорила о проблемах своего колледжа. «Я благодарна преподавателям за полученные знания и возможность ощутить себя арматурщицей, будучи на практике. Я могла бы сказать так, но, увы, реальность немного другая (...) Я с гордостью могу сказать, что я полностью разочаровалась в своей профессии. За все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей», — заявила Алина.

Выпускница архитектурного колледжа, в частности, рассказала о студенческой практике, где девушкам приходилось таскать по 24 килограмма арматуры, и проверке курсовых работ до восьми вечера, после которых учащиеся не могли уехать домой.

В Тамбове после выступления Петруниной в медколледже провели проверку. В образовательном учреждении позднее признали некоторые замечания.