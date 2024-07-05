Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 5 июля 2024Россия

Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

В Новокузнецке выпускница колледжа раскритиковала качество образования

В Новокузнецке студентка по имени Алина повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа Дарьи Петруниной и раскритиковала качество образования в своем учебном заведении. Речь россиянки попала на видео, его публикует Mash Siberia.

Ранее выпускница отделения лабораторной диагностики медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина на торжественной церемонии вручения дипломов заявила, что на протяжении четырех лет обучения постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии.

Студентка из Новокузнецка практически дословно повторила это выступление с той лишь разницей, что говорила о проблемах своего колледжа. «Я благодарна преподавателям за полученные знания и возможность ощутить себя арматурщицей, будучи на практике. Я могла бы сказать так, но, увы, реальность немного другая (...) Я с гордостью могу сказать, что я полностью разочаровалась в своей профессии. За все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей», — заявила Алина.

Выпускница архитектурного колледжа, в частности, рассказала о студенческой практике, где девушкам приходилось таскать по 24 килограмма арматуры, и проверке курсовых работ до восьми вечера, после которых учащиеся не могли уехать домой.

В Тамбове после выступления Петруниной в медколледже провели проверку. В образовательном учреждении позднее признали некоторые замечания.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      На Украине выросла миграция из-за отключений света

      В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

      В России высказались о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине

      Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

      На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

      Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

      Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше