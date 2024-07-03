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14:53, 3 июля 2024Россия

В российском колледже признали часть претензий после скандального выступления выпускницы

В медколледже Тамбова признали некоторые замечания критиковавшей его выпускницы

Фото: zhukovvvlad / Shutterstock / Fotodom

В тамбовском медколледже признали некоторые замечания после скандального выступления выпускницы с критикой качества образования. Об этом пишет «Подъем».

Выпускница отделения лабораторной диагностики Дарья Петрунина на торжественной церемонии вручения дипломов заявила, что на протяжении четырех лет обучения якобы постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии.

Министерство образования и науки региона провело проверку в образовательном учреждении, после чего там признали часть озвученных Петруниной претензий. «По отдельным фактам колледж признает высказанные замечания и с нового учебного года уделит им повышенное внимание. А также планируется вовлечение максимального числа студентов в общественную жизнь колледжа», — заявил в комментарии изданию директор колледжа Евгений Лапочкин.

При этом Лапочкин заявил, что слова выпускницы о начале занятий в десять вечера не соответствуют действительности. «По словам студентки, это было преувеличено для привлечения внимания к проблеме плавающего расписания», — отметил он, добавив, что во время обучения девушка не высказывала никаких претензий к качеству образования.

Директор колледжа также подчеркнул, что якобы со слов самой студентки один из факторов, побудивших ее к выступлению, связан с оценкой «удовлетворительно», полученной ею на защите выпускной квалификационной работы.

Ранее сообщалось, что после скандала на выпускном руководство медколледжа в Тамбове обзванивало учащихся и просило дать опровержение речи Петруниной или положительный комментарий.

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      Елена Торубарова
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