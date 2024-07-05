Российские резервы за рубежом уменьшились

ЦБ: на 1 июня международные резервы России уменьшились почти на $6 млрд

По состоянию на 1 июля международные резервы России за рубежом уменьшились. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России

В начале второго квартала международные резервы составили 593 498 миллиарда долларов. При этом месяцем ранее их оценивали в 599 миллиардов. Сокращение составило почти шесть миллиардов. В январе-июне резервы уменьшились на 5,094 миллиарда, или на 0,9 процента, с 598,592 миллиарда долларов.

Как отмечают в регуляторе, 418 972 долларов из указанной суммы — валютные резервы. Стоимость монетарного золота в резервах в июне снизилась до 174,527 миллиарда долларов (минус 1,35 миллиарда или минус 0,8 процента). Доля драгоценного металла осталась на рекордном уровне 29,4 процента.

В МВФ отметили, что доллар США уступает свои позиции в международных резервах нетрадиционным валютам. Альтернативами американским деньгам эксперты фонда назвали сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейскую вону. По их мнению, такая ситуация наблюдается из-за того, что крупные держатели резервов, например, Россия, вынуждены проявлять осторожность в отношении доллара США.

При этом некоторые эксперты называют темпы дедолларизации мировой финансовой системы «смехотворно медленными», так как она происходит на фоне высоких ставок в США, делающих доходность американских бумаг более высокой, чем в Китае. Доля центробанков, стремящихся увеличить долю доллара в своих резервах выросла втрое, следует из материалов британского аналитического центра «Форум официальных валютно-финансовых институтов» (OMFIF)