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10:25, 11 июня 2024Экономика

МВФ заявил о растущем интересе к нетрадиционным резервным валютам

МВФ: в международных резервах растет доля австралийских и сингапурских долларов

Фото: Daniel Munoz / Reuters

Доллар США остается основной резервной валютой, хотя и не прекращает уступать свои позиции нетрадиционным валютам в международных резервах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВФ.

Такими валютами эксперты фонда назвали сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейскую вону. По их мнению, такая ситуация наблюдается из-за того, что крупные держатели резервов, например, Россия, вынуждены проявлять осторожность в отношении доллара США. Кроме того, есть Швейцария, которая предпочитает держать серьезную часть ее резервов в евро, так как ее важнейший торговый партнер — это еврозона.

Впрочем, как подчеркивают аналитики фонда, нельзя сказать, что роль доллара США в международных резервах начала снижаться ускоренными темпами.

Ранее глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets заявила, что процесс мировой дедолларизации идет «смехотворно медленно», если принять во внимание огромный шок, который испытала система после того как США заморозили зарубежные активы России. По ее мнению, по большей части дедолларизация обусловлена поиском более высокой доходности в других западных валютах.

Россия, в свою очередь, уже начала переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой. По данным МИД РФ Москва обсуждает переход на национальные валюты в расчетах с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, а также членами БРИКС.

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