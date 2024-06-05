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12:34, 5 июня 2024Экономика

Россия начала переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

МИД: Москва ведет переговоры по дедолларизации с Кубой и Венесуэлой

Фото: Роман Ден / Globallookpress.com

Россия начала переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Москва обсуждает переход на национальные валюты в расчетах с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, а также членами БРИКС, и в этом вопросе есть прогресс. По его словам, формы дедолларизации могут быть разными, но приоритетом остается развитие сотрудничества между государствами.

«Здесь ведется процесс переговоров деловых и банковских структур… по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов», — пояснил Щетинин.

В России неоднократно заявляли о возможности создания единой валюты БРИКС, которая сможет снизить роль доллара в международной торговле. По словам исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина, новая денежная единица может быть сформирована из национальных валют — российского рубля, китайского юаня, бразильского реала, индийской рупии и южноафриканского ранда. Тем не менее по состоянию на май 2024 года создание единой валюты БРИКС не обсуждается — вместо этого идет работа над системой торговли с использованием национальных валют.

В октябре 2023 года Эльза Лингос, глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets, заявила, что процесс мировой дедолларизации происходит «смехотворно медленно». Отказ от использования американской валюты выглядит на удивление незначительным, несмотря на огромный шок для системы после заморозки зарубежных активов России.

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      Вячеслав Агапов
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