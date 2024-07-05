Российские специалисты раскрыли принцип работы боеприпаса ATACMS

РИА Новости: специалисты раскрыли принцип работы боеприпаса ATACMS

Российские специалисты раскрыли принцип работы кассетного суббоеприпаса ракеты ATACMS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на специалиста по работе с вооружением.

Он отметил, что в состав ракеты входит 275 кассетных суббоеприпасов М74.

«Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри», — сказал специалист.

Он уточнил, что взрыв происходит при ударе о поверхность.

Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракеты ATACMS.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» успешно сбивают переданные Киеву ATACMS в зоне проведения специальной военной операции.

