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09:26, 5 июля 2024Спорт

Сборная Аргентины с Месси вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки, Месси не забил пенальти

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 1/8 финала против Эквадора прошла в Хьюстоне (США) и в основное время завершилась со счетом 1:1. За Аргентину мяч забил Лисандро Мартинес, за Эквадор — Кевин Родригес.

В серии пенальти победу одержала Аргентина со счетом 4:2. Капитан команды Лионель Месси вышел первым, однако не смог реализовать одиннадцатиметровый удар — он пробил паненкой и попал в перекладину.

Сборная Аргентины — действующие победители турнира. В полуфинале им предстоит сыграть с лучшей командой в паре ВенесуэлаКанада, которые проведут матч 6 июля.

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