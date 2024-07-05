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06:01, 5 июля 2024Бывший СССР

Назван стратегический приоритет России в рамках летней кампании СВО

Матвийчук: приоритет летней кампании СВО — защита приграничных регионов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал стратегический приоритет в рамках летней кампании специальной военной операции (СВО) России на Украине. По его словам, таковым является защита приграничных регионов и контроль над административными границами Донецкой народной республики (ДНР)

«Сейчас стратегический приоритет — это как можно дальше отодвинуть украинские войска от приграничных районов: Белгорода, Курса и Брянска. Конечно, же это и освобождение административных границ Донецкой народной республики. Это является стратегической задачей на эту летнюю кампанию», — отметил Матвийчук.

Он также предположил дальнейший ход развития событий. «Я полагаю, что к концу всех этих действий будет осуществлен выход в район Одессы», — допустил военный эксперт.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявил, что Россия завершит специальную военную операцию осенью 2024 года. По словам Алаудинова, понимание того, что вооруженное противостояние близится к завершению, есть и в Киеве.

В Госдуме не исключили подобного сценария. Так, депутат Алексей Чепа сказал, что украинский конфликт теоретически мог бы завершиться уже осенью 2024 года в случае если изменится внутренняя политика ряда западных стран.

«Конечно, конфликт может завершиться, если поменяются обстоятельства. Например, США могут посчитать, что они больше не хотят рисковать, и у них достаточно своих проблем. Может, как-то поменяется их внутренняя политика. Мы также видим, что происходит во Франции: посмотрим, что будет, когда полностью сформируется парламент. Президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться в сложном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политической линией», — сказал парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

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      Кирилл Садовский
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