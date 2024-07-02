В России объяснили озвученный в Генштабе срок завершения СВО

Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки

Украинский конфликт теоретически мог бы завершиться уже осенью 2024 года, в озвученные Генштабом сроки, в случае если изменится внутренняя политика ряда западных стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Конечно, конфликт может завершиться, если поменяются обстоятельства. Например, США могут посчитать, что они больше не хотят рисковать, и у них достаточно своих проблем. Может, как-то поменяется их внутренняя политика. Мы также видим, что происходит во Франции: посмотрим, что будет, когда полностью сформируется парламент. Президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться в сложном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политической линией», — допустил Чепа.

Он объяснил, что на данный момент страны Запада продолжают поставлять большие объемы вооружений на Украину, что не способствует завершению противостояния.

«У ВСУ, несмотря на это, большие потери на фронтах, они терпят тактические и оперативные потери. Мы же потери стремимся минимизировать. Но все же есть предпосылки, которые могут повлиять на окончание конфликт»а, — заключил политик.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявил, что Россия завершит специальную военную операцию осенью 2024-го года. По словам Алаудинова, понимание того, что вооруженное противостояние близится к завершению, есть и в Киеве.