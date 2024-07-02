Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 2 июля 2024Россия

В России объяснили озвученный в Генштабе срок завершения СВО

Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский конфликт теоретически мог бы завершиться уже осенью 2024 года, в озвученные Генштабом сроки, в случае если изменится внутренняя политика ряда западных стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Конечно, конфликт может завершиться, если поменяются обстоятельства. Например, США могут посчитать, что они больше не хотят рисковать, и у них достаточно своих проблем. Может, как-то поменяется их внутренняя политика. Мы также видим, что происходит во Франции: посмотрим, что будет, когда полностью сформируется парламент. Президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться в сложном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политической линией», — допустил Чепа.

Он объяснил, что на данный момент страны Запада продолжают поставлять большие объемы вооружений на Украину, что не способствует завершению противостояния.

«У ВСУ, несмотря на это, большие потери на фронтах, они терпят тактические и оперативные потери. Мы же потери стремимся минимизировать. Но все же есть предпосылки, которые могут повлиять на окончание конфликт»а, — заключил политик.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявил, что Россия завершит специальную военную операцию осенью 2024-го года. По словам Алаудинова, понимание того, что вооруженное противостояние близится к завершению, есть и в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

      Россиянам придется работать круглосуточно ради покупки жилья

      Похудевшего Михаила Галустяна сравнили с Павлом Дуровым на новых фото

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о проблемах со слухом и варикозе из-за съемок

      Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

      В Харькове произошли взрывы

      В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

      В России собрали больше налогов

      Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

      Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше