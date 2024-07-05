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10:30, 5 июля 2024Забота о себе

У уколов «Оземпика» нашлось новое серьезное осложнение

The Sun: уколы «Оземпика» могут спровоцировать болезни глаз и слепоту

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Уколы «Оземпика» могут спровоцировать болезни глаз и, как следствие, слепоту. О новом серьезном осложнении популярных уколов для похудения рассказало издание The Sun со ссылкой на исследования.

Ученые установили, что пациентам с диабетом, которым назначали семаглутид (активное действующее вещество «Оземпика»), более чем в четыре раза чаще диагностировали переднюю ишемическую нейропатию зрительного нерва. Отмечается, что у людей с ожирением препарат увеличивал риск патологии в семь раз по сравнению с теми, кто пользовался другими средствами для снижения веса.

Исследователи также обратили внимание, что потеря зрения обычно происходит на одном глазу, и у многих людей после прекращения курса инъекций препарата для диабетиков оно не восстанавливается, так как лечения от передней ишемической нейропатии зрительного нерва не существует.

Автор исследования, офтальмолог Джозеф Риццо, заявил, что «Оземпик» приносит много пользы, а передняя нейропатия зрительного нерва встречается редко, но врачи обязаны предупреждать об этом осложнении при назначении этого препарата и его аналогов для лечения ожирения.

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Риццо добавил, что количество осложнений, зафиксированных за шесть лет, было небольшим. «Наши результаты следует рассматривать как значимые, но предварительные, поскольку необходимы дополнительные исследования с участием большего количества людей», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что «Оземпик» и его аналоги могут помочь в лечении эректильной дисфункции. Препарат положительно действует на метаболизм и работу сердца, теоретически он может помочь и в улучшении потенции.

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      Алиса Дмитриева
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