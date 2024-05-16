Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 16 мая 2024Забота о себе

Популярный препарат оказался полезен для лечения проблем с потенцией

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Уколы для похудения, такие как «Оземпик» и его аналоги, могут помочь в лечении эректильной дисфункции. О неожиданном влиянии препарата на мужское сексуальное здоровье рассказал терапевт Лоуренс Каннингем изданию Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что «Оземпик» прямо не влияет на работу органов малого таза и половые органы. Однако, учитывая, что препарат положительно действует на метаболизм и работу сердца, теоретически он может помочь и в улучшении потенции, считает Каннингем.

Вместе с этим специалист напомнил, что «Оземпик», как и его аналоги, является сравнительно новым препаратом, поэтому сейчас с уверенностью оценить последствия его применения через 10 или 20 лет невозможно. Единственным способом обезопасить себя он назвал проведение инъекций под контролем специалистов.

Материалы по теме:
Проблемы с эрекцией и большая грудь. С какими странностями сталкиваются те, кто худеет с помощью популярного средства? Как худеющие на препарате для диабетиков получают
Проблемы с эрекцией и большая грудь. С какими странностями сталкиваются те, кто худеет с помощью популярного средства?Как худеющие на препарате для диабетиков получают
6 мая 2024
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Ранее Брайан Ляо из медицинского факультета Техасского университета заявил, что мужчины, принимающие «Оземпик», чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией. Однако объяснить причину этого он не смог.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

      МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

      Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

      Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

      В России выберут главное дерево страны

      Французский генерал рассказал о переброске ВСУ сил к Харькову

      «Магнит» сообщил о назначении нового гендиректора

      В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

      Хирург без разрешения отрезал ребенку часть пениса

      Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше