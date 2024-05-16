Популярный препарат оказался полезен для лечения проблем с потенцией

Уколы для похудения, такие как «Оземпик» и его аналоги, могут помочь в лечении эректильной дисфункции. О неожиданном влиянии препарата на мужское сексуальное здоровье рассказал терапевт Лоуренс Каннингем изданию Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что «Оземпик» прямо не влияет на работу органов малого таза и половые органы. Однако, учитывая, что препарат положительно действует на метаболизм и работу сердца, теоретически он может помочь и в улучшении потенции, считает Каннингем.

Вместе с этим специалист напомнил, что «Оземпик», как и его аналоги, является сравнительно новым препаратом, поэтому сейчас с уверенностью оценить последствия его применения через 10 или 20 лет невозможно. Единственным способом обезопасить себя он назвал проведение инъекций под контролем специалистов.

Ранее Брайан Ляо из медицинского факультета Техасского университета заявил, что мужчины, принимающие «Оземпик», чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией. Однако объяснить причину этого он не смог.