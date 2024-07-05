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16:50, 5 июля 2024Культура

Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

В 77 лет скончалась народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе

Фото: Александр Куров / ИТАР-ТАСС

Умерла народная артистка СССР, советская и российская скрипачка Лиана Исакадзе. Ей было 77 лет, сообщает телеканал 1TV.GE со ссылкой на членов ее семьи.

О причинах смерти не сообщается. На данный момент ее родственники не рассказали о дате и месте похорон.

Лиана Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946-м и с раннего детства начала появляться на сцене. В 10 лет она дала свой первый сольный концерт.

Училась в Московской консерватории имени Петра Чайковского, закончила ее в 1970-м. После этого осталась в Москве, работая солисткой в Московской филармонии. Позднее она переехала обратно в Тбилиси, где на протяжении 14 лет была худруком камерного оркестра. Лиана Исакадзе играла на скрипке знаменитого Антонио Страдивари.

В 1988-м она уже была удостоена звания народной артистки Советского Союза. В 1990-х поехала в Германию, где позже открыла музыкальную академию (Ингольштадт). Исакадзе также жила во Франции.

26 июня не стало и известного поэта-эмигранта Бахыт Кенжеева. Он скончался в Нью-Йорке в возрасте 73 лет. В последние годы жизни поэт боролся с болезнью.

25 июня умер экс-солист Большого театра Юрий Маркелов. 18 июня ушел из жизни и режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко.

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      Варвара Кошечкина
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