В Германии призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

Депутат бундестага Германии, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Европейского союза (ЕС) из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. С таким призывом он выступил в соцсети Х.
«Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя», — заявил депутат.
По мнению Рота, поездка Орбана в Москву без мандата указывает на то, что политик «постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС». Депутат добавил, что визит венгерского лидера «подрывает основные принципы внешней политики».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна обладает суверенитетом и не будет реагировать на критику стран ЕС из-за визита Орбана в Россию.
5 июля венгерский премьер прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным.