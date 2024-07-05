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21:07, 5 июля 2024Мир

В Германии призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

Депутат бундестага Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Депутат бундестага Германии, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Европейского союза (ЕС) из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. С таким призывом он выступил в соцсети Х.

«Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя», — заявил депутат.

По мнению Рота, поездка Орбана в Москву без мандата указывает на то, что политик «постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС». Депутат добавил, что визит венгерского лидера «подрывает основные принципы внешней политики».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна обладает суверенитетом и не будет реагировать на критику стран ЕС из-за визита Орбана в Россию.

5 июля венгерский премьер прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным.

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      Елизавета Мытарева
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