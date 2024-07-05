В МИД Венгрии отреагировали на критику из-за визита Орбана в Москву

Сийярто: Венгрия — суверенная страна и не будет отвечать на критику ЕС

Венгрия — суверенная страна, и Будапешт не будет отвечать на критику со стороны Европейского союза (ЕС), вызванную визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву. Таким образом на недовольство европейских политиков отреагировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», — отметил глава МИД.

В преддверии визита Орбана в Москву глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что венгерские власти не имеют права вести переговоры с Россией от лица стран-участниц ЕС.

5 июля прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На встречу государственных лидеров отреагировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, обвинив Орбана в попытке посеять смуту в ЕС.