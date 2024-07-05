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01:57, 5 июля 2024Россия

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов объявил режим воздушной опасности в Липецкой области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», —написал он.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на две машины на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Пострадали трое взрослых и 12-летний ребенок.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью.

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      Марина Совина
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