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03:11, 5 июля 2024Россия

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов отменил режим воздушной опасности в Липецкой области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Отбой “Воздушной опасности” в Липецкой области», — написал Артамонов.

Режим воздушной опасности был объявлен в ночь на 5 июля.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на две машины на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Пострадали трое взрослых и 12-летний ребенок.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью.

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      Евгений Силаев
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