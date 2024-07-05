В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов отменил режим воздушной опасности в Липецкой области

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Отбой “Воздушной опасности” в Липецкой области», — написал Артамонов.

Режим воздушной опасности был объявлен в ночь на 5 июля.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на две машины на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Пострадали трое взрослых и 12-летний ребенок.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью.

