В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Отбой “Воздушной опасности” в Липецкой области», — написал Артамонов.
Режим воздушной опасности был объявлен в ночь на 5 июля.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на две машины на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Пострадали трое взрослых и 12-летний ребенок.
В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью.