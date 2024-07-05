В Минэнерго оценили обеспеченность России топливом

Минэнерго заявило о достаточном объеме бензина и дизтоплива в РФ в летний сезон

Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка на летний сезон. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все российские регионы стабильно получают топливо в необходимом им объеме. Текущая ситуация с обеспечением субъектов страны бензином и дизельным топливом находится под контролем Минэнерго. Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется для удовлетворения высокого спроса в летний сезон не потребуется, пояснили в министерстве.

Как уточнили в Минэнерго, отгрузки автомобильного бензина на российский рынок в начале июля 2024 года в целом соответствуют прошлогоднему уровню и составляют порядка 106 тысяч тонн в день. При этом отгрузки дизельного топлива в стране увеличились в годовом выражении на 13 процентов. Ремонты нефтеперерабатывающих заводов не повлияют на уровень обеспеченности регионов необходимым топливом, заключили в ведомстве.

Летом 2023 года в Минэнерго также заявляли, что ситуация с отгрузкой автомобильного бензина и дизельного топлива на российский рынок является стабильной. Однако нынешние биржевые цены на ключевые вида топлива в стране сейчас приближаются к рекордным уровням, которые были установлены во второй половине июля прошлого года.

Так, по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 4 июля, оптовая стоимость бензина Аи-95 поднялась до максимума с сентября 2023 года и составила 67 560 рублей за тонну. В свою очередь, топливо марки Аи-92 к этому времени подорожало до 56 488 рублей.