В России запрет никабов назвали вопросом развития общества

Глава СПЧ Фадеев: запрет ношения никабов является вопросом развития общества

В России запрет никабов является вопросом развития общества, а не прав человека. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Это вопрос, который поднялся в связи с обсуждением темы радикализма, я сразу его затрону — это вопрос, связанный с никабом. И это тоже мой вопрос, потому что это вопрос не прав человека, скорее развития общества, как общество к этому относится», — заявил Фадеев, уточнив, что в первую очередь, запрет ношения никабов необходимо обсуждать с религиозными лидерами.

Фадеев отметил, что в России никогда не носили никабы. По его словам, в связи с этим запрет ношения мусульманского головного убора нельзя назвать направленным против мусульманского и культурного многообразия России.

«Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесенное многообразие (...). Здесь присутствующие знают, что никогда в России, на территории Российской Федерации, на территории Российской империи, за исключением Средней Азии, не носили никаб, ни татары, ни башкиры, ни народы Северного Кавказа», — подытожил глава СПЧ.

Обсуждение федерального запрета никаба в России началось в мае. С соответствующим предложением выступил именно Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории региона. На следующий день аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.