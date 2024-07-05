В России заявили о попытках блогеров вмешаться в предстоящие выборы

В ГД заявили о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в предстоящие выборы

В России сообщили о попытках блогеров-иноагентов и экстремистов вмешаться в предстоящие выборы. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

В сентябре 2024 года выборы пройдут более чем в 80 регионах. Выбирать будут глав регионов, депутатов законодательных собраний, а кроме того, пройдут довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.

«Уже сейчас заметна широкая медийная поддержка ряда кандидатов со стороны информационных ресурсов иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций», — заявил Пискарев по итогам проведения мониторинга попыток внешнего вмешательства в выборный процесс.

По его словам, в ближайшее время планируется выработать «меры противодействия попыткам внешних сил повлиять на результаты выборов».

Ранее председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден потребовал провести расследование о предполагаемом вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в выборы в стране. В посольстве России отвергли эти обвинения, заявив, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы, но при этом у Москвы нет такой привычки.

