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12:17, 5 июля 2024Россия

В России заявили о попытках блогеров вмешаться в предстоящие выборы

В ГД заявили о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в предстоящие выборы
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России сообщили о попытках блогеров-иноагентов и экстремистов вмешаться в предстоящие выборы. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

В сентябре 2024 года выборы пройдут более чем в 80 регионах. Выбирать будут глав регионов, депутатов законодательных собраний, а кроме того, пройдут довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.

«Уже сейчас заметна широкая медийная поддержка ряда кандидатов со стороны информационных ресурсов иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций», — заявил Пискарев по итогам проведения мониторинга попыток внешнего вмешательства в выборный процесс.

По его словам, в ближайшее время планируется выработать «меры противодействия попыткам внешних сил повлиять на результаты выборов».

Ранее председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден потребовал провести расследование о предполагаемом вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в выборы в стране. В посольстве России отвергли эти обвинения, заявив, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы, но при этом у Москвы нет такой привычки.

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      Елена Торубарова
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