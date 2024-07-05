В сети раскритиковали внешность полуобнаженного танцора на фото папарацци

Известный американский танцор и актер Дерек Хаф прошелся по улице топлес и был раскритикован в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

39-летнего мужчину во время прогулки в Лос-Анджелесе с супругой Хэйли Эрберт заметили папарацци. Так, Хаф надел кроссовки и черные шорты. При этом он снял футболку, демонстрируя оголенный торс. В то же время его жена надела укороченные облегающие шорты и оверсайз-футболку с принтом.

Фанаты оценили внешний вид танцора в комментариях под материалом. «Я удивлен, что он в такой форме», «Это не подтянутый торс. Это пухлый торс», «Он все еще танцует? Он выглядит как типичный мужчина своего возраста», — высказались они.

Ранее в июле 79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже. Папарацци запечатлели 79-летнюю звезду на пляже на острове Корсика в компании жены и дочерей. На кадрах артист предстал в синих шортах выше колена и обнаженным по пояс.