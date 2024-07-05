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10:48, 5 июля 2024Ценности

В сети раскритиковали внешность полуобнаженного танцора на фото папарацци

Фото: Hollywood Pipeline / BACKGRID / Legion-Media

Известный американский танцор и актер Дерек Хаф прошелся по улице топлес и был раскритикован в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

39-летнего мужчину во время прогулки в Лос-Анджелесе с супругой Хэйли Эрберт заметили папарацци. Так, Хаф надел кроссовки и черные шорты. При этом он снял футболку, демонстрируя оголенный торс. В то же время его жена надела укороченные облегающие шорты и оверсайз-футболку с принтом.

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Фанаты оценили внешний вид танцора в комментариях под материалом. «Я удивлен, что он в такой форме», «Это не подтянутый торс. Это пухлый торс», «Он все еще танцует? Он выглядит как типичный мужчина своего возраста», — высказались они.

Ранее в июле 79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже. Папарацци запечатлели 79-летнюю звезду на пляже на острове Корсика в компании жены и дочерей. На кадрах артист предстал в синих шортах выше колена и обнаженным по пояс.

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      Екатерина Ештокина
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