В США рассказали о проблеме модернизированного B-52

TNI: создание модификации бомбардировщика B-52 займет много лет

Модернизация американских бомбардировщиков B-52 до уровня B-52J позволит продлить срок их службы до 2050-х, но работы по усовершенствованию самолетов займут много лет. О проблеме модификации B-52 рассказали в публикации The National Interest (TNI).

«В рамках программы замены двигателей B-52 ВВС США (B-52 CERP) в августе 2023 года был создан виртуальный прототип, прежде чем программа перешла на этап MCA (создание основных производственных возможностей) перед началом разработки, после чего планируется потратить еще девять лет на разработку и тестирование физических прототипов. Ожидается, что программа обеспечит первоначальную готовность не ранее середины 2033 финансового года, то есть почти через 15 лет после ее запуска», — говорится в отчете Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO).

Также в документе подчеркнули, что Пентагон недостаточно подготовлен к оперативному развертыванию новых систем.

Каждый B-52 оснащен силовой установкой из восьми двигателей Pratt & Whitney TF-33. Эти изделия хотят заменить моторами Rolls-Royce F130, которые создали на базе гражданских Rolls-Royce BR. Также B-52J получит новый радар, оборудование связи и навигации.

В декабре издание TNI писало, что средний возраст самолетов-истребителей в парке Военно-воздушных сил США составил около 28 лет, а большинству F-16 более 30 лет.