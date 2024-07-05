Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 5 июля 2024Забота о себе

Врач предупредил некоторых россиян об опасности бега

Травматолог Рязанцев: людям с лишним весом и артрозом не стоит заниматься бегом

Фото: Bruno Nascimento / Unsplash

Людям с лишним весом и артрозом не стоит выбирать бег как основной вид физической активности, заявил кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (EMC) Михаил Рязанцев. Об опасности этого вида кардиотренировок для некоторых россиян он рассказал «Ленте.ру».

По словам Рязанцева, бег — это хорошая кардионагрузка, но есть ряд факторов, которые влияют на качество и эффективность самой тренировки и ее последствия. «Дело в том, что во время бега ударная нагрузка в основном ложится на наши нижние конечности и суставы. Неправильная техника, неподходящая обувь и другие факторы оказывают негативное влияние на позвоночник и крупные суставы», — предупредил врач.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Врач призвал не заниматься бегом как основным видом спорта людям с выраженным плоскостопием, искривлением нижних конечностей и лишним весом. Это может стать причиной перегрузки организма или привести к обострению хронических заболеваний, объяснил он.

Существует ряд заболеваний, при которых не стоит бегать, чтобы не усугубить ситуацию. Например, пациентам с выраженным артрозом голеностопных, коленных и тазобедренных суставов, при воспалительных процессах, патологиях сердечно-сосудистой системы. Отказаться от бега также необходимо в острый период после травмы

Михаил Рязанцевкандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед

Врач указал, что категорически запрещено заниматься спортом и тренироваться через боль. Болевые ощущения могут быть проявлением начальных симптомов заболевания или обострения хронических заболеваний, а также перегрузки организма, подчеркнул Рязанцев. При появлении первых неприятных симптомов — отека или боли — следует незамедлительно обратиться к врачу травматологу-ортопеду. Специалист проведет диагностику, поставит диагноз и назначит лечение, подытожил медик.

Ранее фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы по сохранению хорошей физической формы во время отпуска. В качестве ежедневной активности на отдыхе она рекомендовала занятия бегом, вечерние прогулки или катание на велосипеде.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

      Российская блогерша показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей

      Названы лучшие регионы России для любителей экстрима

      На Украине обвинили Орбана в поездке в Москву без согласования с Киевом

      Диетолог дала советы по употреблению воды

      В Кремле оценили желание Орбана услышать позиции России и Украины

      Китай разработает 50 стандартов ИИ

      Гигантское растение-мутант напугало россиян

      Начато расследование из-за отравления водой жителей российского города

      Туристка отправилась на пляж Бали с подругой и осталась обворованной с разбитой головой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше