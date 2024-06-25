Фитнес-тренер дала советы по сохранению физической формы во время отпуска

Фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы по сохранению хорошей физической формы во время отпуска. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнула, что отпуск продолжительностью менее одной недели никак не скажется на физической форме. «Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам», — рассказала Горбунова.

Тренер рассказала, что, выбрав пляжный отдых, стоит больше времени проводить в воде, плавать и делать простые упражнения. «Также важно исключить алкоголь. Он абсолютно несовместим с физическими нагрузками и пагубно сказывается на состоянии всего организма», — заявила Горбунова.

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