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10:01, 25 июня 2024Спорт

Фитнес-тренер дала советы по сохранению физической формы во время отпуска

Фото: Mor Shani / Unsplash

Фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы по сохранению хорошей физической формы во время отпуска. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнула, что отпуск продолжительностью менее одной недели никак не скажется на физической форме. «Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам», — рассказала Горбунова.

Тренер рассказала, что, выбрав пляжный отдых, стоит больше времени проводить в воде, плавать и делать простые упражнения. «Также важно исключить алкоголь. Он абсолютно несовместим с физическими нагрузками и пагубно сказывается на состоянии всего организма», — заявила Горбунова.

Ранее фитнес-тренер Виктор Мандзяк оценил возможность похудения без тренировок. По его словам, это возможно при любом весе.

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      Алексей Гусев
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