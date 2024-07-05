В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

SmartPrix: в смартфонах Xiaomi добавят кнопку для отключения всей рекламы

Корпорация Xiaomi разрешит пользователям своих смартфонов отключать рекламу на устройствах. Об этом сообщает издание SmartPrix.

Новую функцию обнаружили в ранней сборке HyperOS — это системная оболочка для Android, которая используется в девайсах Xiaomi. Ранее она называлась MIUI. В настройках системы можно будет отключить всю рекламу с помощью одной кнопки. По словам журналистов, владельцу гаджета нужно будет лишь перевести переключатель «Реклама в системных приложениях» в неактивное положение.

Реклама в девайсах Xiaomi — в том числе смартфонов — особенность бизнес-модели китайской корпорации. Специалисты SmartPrix объяснили, что компания удерживает цены на свои устройства на низком уровне, однако зарабатывает деньги, показывая пользователям рекламу.

В настоящий момент для отключения встроенной в смартфоны Xiaomi рекламы необходимо удалить несколько настроек и системных приложений. «Если эта новая кнопка переключения будет реализована, она значительно упростит этот процесс», — заметили авторы медиа. Сроки развертывания новой функции не раскрываются.

В июне аналитики Canalys рассказали, что корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов премиум-класса. В Китае самыми востребованными премиум-телефонами оказались устройства Apple, Huawei и Xiaomi.