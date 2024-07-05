Жители Херсона из-за холеры переходят на покупную питьевую воду

Жители Херсона отметили ухудшение качества водопроводной воды в городе. Из опасений, связанных с риском заражения холерой, граждане переходят на покупную питьевую воду, это, в свою очередь, спровоцировало ее дефицит, рассказал источник в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона, пишет РИА Новости.

«На правобережье Днепра местными жителями Херсона подтверждается резкое и существенное ухудшение качества водопроводной воды», — отметил собеседник агентства.

В связи с массовой покупкой питьевой воды в таре в городе наблюдается ее дефицит. По словам подпольщика, оккупационная киевская администрация продолжает отрицать вспышку заболевания холерой. Также игнорируются сложности с водоснабжением.

Ранее глава города Голая Пристань в Херсонской области Константин Тистол обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они выжигают лес вокруг Днепра для улучшения обзора. В результате этих действий прибрежная зона вокруг Голой Пристани становится непригодной для жизни.

Также ранее сообщалось, что население Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, за последнее время сократилось в шесть раз.