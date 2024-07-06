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14:19, 6 июля 2024Мир

Состояние Байдена перед дебатами с Трампом описали словами «едва мог говорить»

Politico: за два дня до дебатов с Трампом Байден простудился и едва мог говорить

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден перед дебатами с бывшим американским лидером Дональдом Трампом простудился и едва мог говорить. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить», — описало издание состояние главы государства перед встречей с Трампом. Отмечается, что президент провел репетицию дебатов с помощниками, после чего отменил все другие дела в этот день и отдыхал в своей комнате.

Ранее сообщалось о том, что Байден объяснил свой провал на дебатах отсутствием сил. По словам политика, он «не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки».

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Общественность посчитала выступление нынешнего американского лидера на дебатах провальным.

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      Олег Давыдов
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