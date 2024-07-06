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21:02, 6 июля 2024Россия

Две фуры загорелись на автомагистрали в российском городе

Shot: две фуры загорелись на автомагистрали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на 43-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД) загорелись две фуры, полностью перекрыв движение транспорта по автомагистрали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, после ДТП возникло возгорание, из-за которого в городе образовалась многокилометровая пробка. «На месте ДТП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются», — отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на западе Украины столкнулись автоцистерна и микроавтобуса. Спасти не удалось 14 человек.

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      Екатерина Улитина
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