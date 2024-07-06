Появились подробности в деле экс-замглавы Минобороны РФ

ФАС потребовала взыскать 17 млн рублей в деле экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала взыскать ущерб в размере 17 миллионов рублей, нанесенный компанией «Олимпситистрой», которая фигурирует в деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Исковое заявление ФАС о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей», — появились подробности в документе.

Ранее стало известно, что Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.