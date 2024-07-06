Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране

Tasnim: реформатор Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране

Реформатор Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал издания Tasnim.

По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (на данный момент подсчитан 2 547 381 голос) говорят о том, что во втором туре президентских выборов в Иране Пезешкиан вышел в лидеры. За него отдали 1 263 874 голоса. Его соперник, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.

Ранее в стране завершился второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после гибели президента Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы.

Первый тур выборов главы государства не определил победителя.