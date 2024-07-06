В Иране завершился второй тур президентских выборов

Mehr: в Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов

В Иране завершился второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов, сообщает агентство Mehr.

Голосование было назначено после гибели президента Эбрахима Раиси результате авиакатастрофы.

Ранее первый тур выборов президента Ирана не определил победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов. Во второй тур вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, сообщало Tasnim.

Оба кандидата набрали сравнимое количество голосов, с небольшим отрывом конкурента опередил Пезешкиан — 10,4 миллиона голосов против 9,4 миллиона.