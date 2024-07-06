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20:03, 6 июля 2024Интернет и СМИ

Маск заявил об опасности использования WhatsApp

Маск заявил, что WhatsApp не является безопасным мессенджером

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Американский предприниматель Илон Маск заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp. Об этом он высказался в соцсети X (бывшая Twitter).

«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал Маск, комментируя публикацию пользователя DogeDesigner о том, что люди сталкиваются в сети с рекламой, которая связана с темами обсуждения в личных переписках в мессенджере.

Ранее сообщалось, что переписки российских детей в WhatsApp и других мессенджерах и соцсетях оказались доступны потенциальным злоумышленникам на протяжении целого года. Уточнялось, что это стало возможным из-за ошибки создателей приложения для родительского контроля KidSecurity.

Перед этим российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от WhatsApp. По его словам, мессенджер много лет является инструментом слежки.

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      Евгения Наумова
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