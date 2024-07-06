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22:37, 6 июля 2024Путешествия

На Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

Старовойт: на Крымском мосту усилили работу досмотровых пунктов в летний сезон

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Reuters

На период летнего сезона на подъездах к Крымскому мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

Он пояснил, что такая мера предпринята для обеспечения безопасности туристов, путешествующих в Крым и в обратном направлении.

23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) назвала одной из «приоритетных целей» Крымский мост и пригрозила атаковать его. В СБУ отмечали, что с помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, Киев сможет значительно увеличить перечень потенциальных целей на море.

В июне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. «В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". (...) Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — написал он.

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      Марина Совина
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