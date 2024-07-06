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14:41, 6 июля 2024Россия

На насосной станции в российском городе произошел взрыв

В Волгограде произошел взрыв на насосной станции

Кадр: Telegram-канал «Блокнот Волгоград»

В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв на насосной станции. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгоград».

О взрыве журналистам рассказали очевидцы. По их словам, ЧП произошло рядом с домом №12 на Изобильной улице. Из соседней многоэтажки люди выбежали на улицу. На взрыв приехали пожарные, скорые и полиция.

О причинах взрыва и о жертвах пока не сообщается.

Ранее 20 июня в торговом павильоне, расположенном в Благовещенске, произошел взрыв газа в результате разгерметизации газового оборудования. Никто не пострадал, пожарные провели проливку конструкций.

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      Анна Габай
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