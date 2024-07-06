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15:02, 6 июля 2024Россия

Названо число жертв от взрыва на насосной станции в Волгограде

В Волгограде от взрыва на насосной станции пострадали три человека
Начало событий в новости На насосной станции в российском городе произошел взрыв

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

От взрыва на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда пострадали три человека. Об этом сообщает объединенный Telegram-канал ресурсоснабжающих компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

По информации в канале, в результате взрыва на насосной станции КНС-4 произошло обрушение несущих конструкций станции. Кроме того, повреждено оборудование. Во время ЧП на станции находилось восемь человек. На данный момент известно о трех пострадавших. Причины произошедшего устанавливаются, однако, специалисты исключают внешнее воздействие.

О взрыве журналистам рассказали очевидцы. По их словам, ЧП произошло рядом с домом №12 на Изобильной улице.

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      Анна Габай
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