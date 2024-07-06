Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на насосной станции в Волгограде

Возбуждено дело из-за нарушения безопасности на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Начало событий в новости Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

По факту взрыва на насосной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие.

По данным следствия, предварительная причина взрыва — нарушения при сварочных работах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Кроме того, повреждено оборудование. Во время ЧП на станции находились восемь человек, двое из них не выжили.