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15:35, 6 июля 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на насосной станции в Волгограде

Возбуждено дело из-за нарушения безопасности на насосной станции в Волгограде
СюжетВзрыв в Волгограде
Начало событий в новости Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По факту взрыва на насосной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие.

По данным следствия, предварительная причина взрыва — нарушения при сварочных работах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Кроме того, повреждено оборудование. Во время ЧП на станции находились восемь человек, двое из них не выжили.

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      Анна Габай
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