В Волгограде по делу о взрыве на насосной станции задержан подозреваемый — главный инженер компании «Концессии водоснабжения». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.
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По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан подозреваемый
В Волгограде по делу о взрыве на насосной станции задержан главный инженер
В Волгограде по делу о взрыве на насосной станции задержан подозреваемый — главный инженер компании «Концессии водоснабжения». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.