Главного инженера «Концессий водоснабжения» отправили под домашний арест

В Волгограде инженера «Концессий водоснабжения» отправили под домашний арест

Начало событий в новости По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан подозреваемый

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному инженеру компании ООО «Концессии водоснабжения» по делу о взрыве на канализационно-насосной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Главный инженер обвиняется по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении работ») УК РФ. Под домашним арестом он будет находиться до 6 сентября 2024 года. Кроме того, суд возложил на него ряд ограничений. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

По данным следствия, в ночь на 5 июля 2024 года на насосной станции сгорел электродвигатель, также было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз. На следующий день фигурант дал указание установить дополнительную вытяжную систему на КНС. По его поручению выполняли доставку и монтаж новой вытяжки начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника.

Во время сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси. Затем в здании частично обрушились кровля, стены и перекрытия. В первые часы после аварии спасатели обнаружили электрогазосварщика и начальника смены. 11 и 13 июля из-под завалов извлекли еще двух слесарей-ремонтников станции. Все четверо пострадавших не выжили. Поиски еще одного потерпевшего продолжаются.