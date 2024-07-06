Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли в результате взрыва на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли в результате взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, существует угроза повторного взрыва. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на станции произошло обрушение несущих конструкций. Кроме того, было повреждено оборудование. В момент ЧП на станции находилось восемь человек.

О том, что на насосной станции в Волгограде произошел взрыв, стало известно ранее 6 июля. ЧП случилось рядом с домом №12 на Изобильной улице.