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15:15, 6 июля 2024Россия

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли в результате взрыва на насосной станции в Волгограде
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два человека погибли в результате взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, существует угроза повторного взрыва. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на станции произошло обрушение несущих конструкций. Кроме того, было повреждено оборудование. В момент ЧП на станции находилось восемь человек.

О том, что на насосной станции в Волгограде произошел взрыв, стало известно ранее 6 июля. ЧП случилось рядом с домом №12 на Изобильной улице.

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      Олег Давыдов
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