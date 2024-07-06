Риттер: проблема США заключается в неумении воспринимать Россию всерьез

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер назвал неумение воспринимать Россию всерьез главной проблемой Белого дома. Об отношениях России и США он высказался в эфире Judging Freedom.

«Если бы Байден не лгал, используя Минские соглашения для вооружения Украины, а сел за стол переговоров с Россией, украинский конфликт бы уже прекратился, а Москва не создавала бы мощнейшую армию в мире», — сказал он.

Риттер предположил, что в этом случае численность Российской армии по-прежнему составляла бы 900 тысяч человек, а не превышала два миллиона. Также он допустил, что Россия не переоснастила бы свой оборонно-промышленный комплекс, если бы Вашингтон соблюдал договоренности.

Ранее в июле Риттер назвал антироссийские санкции подарком для президента России Владимира Путина. По его словам, Москва перестала выводить деньги за рубеж и начала больше вкладывать в развитие страны.

В июне бывший разведчик сообщил, что стратегическое соглашение, заключенное президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США.