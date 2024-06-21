Экс-разведчик США указал на последствия решения Путина

Риттер: договор России и КНДР положит начало архитектуре безопасности в Евразии

Стратегическое соглашение, заключенное президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

Он напомнил о словах российского лидера, который заявил, что пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. «Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», — отметил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что «с Россией шутки плохи». Он высказал мнение, что угрозам Вашингтона и Сеула нанести «превентивные» удары по Пхеньяну пришел конец из-за усиления присутствия Москвы в регионе.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.