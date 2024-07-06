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17:38, 6 июля 2024Мир

Раскрыт секрет Трампа по успешному сбору средств для избирательной кампании

WSJ: Дюк Бьюкен собрал для кампании Трампа десятки миллионов долларов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Дюк Бьюкен, который отвечает за финансы в Нацкомитете республиканцев, привлек для избирательной кампании Дональда Трампа десятки миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Секрет успешного сбора средств раскрыли источники издания.

WSJ выяснила, что Дьюк является бывшим менеджером хедж-фонда и активно использует свои связи в финансовом секторе для привлечения щедрых пожертвований. «Магия Дьюка заключается в том, что он выманивает пожертвование, в несколько раз превышающее ту сумму, которую вы планировали внести, когда приняли его звонок, — и вы счастливы», — цитирует издание Скотта Бессента, который работал с Дьюком над предвыборной кампанией Трампа.

Источники издания также отметили, что республиканцы не ожидали столь внушительных финансовых поступлений от спонсоров. Первоначально в партии рассчитывали собрать сумму вдвое меньше, чем у их конкурента от демократической партии Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания Дональда Трампа обошла по денежным сборам предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена. В первом квартале 2024 года кампания Байдена вместе с Демократическим национальным комитетом собрали 264 миллиона долларов, в то время как штаб Трампа и Республиканский национальный комитет объявили о получении 331 миллиона.

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      Екатерина Улитина
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