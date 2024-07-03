Трамп обошел Байдена в сборе средств для избирательной кампании

Axios: избирательная кампания Трампа собрала больше средств, чем штаб Байдена

Во втором квартале 2024 года избирательная кампания бывшего президента США Дональда Трампа собрала больше средств, чем предвыборный штаб действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявления обоих штабов.

По данным портала, кампания Байдена вместе с Демократическим национальным комитетом собрали 264 миллиона долларов, в то время как штаб Трампа и Республиканский национальный комитет объявили о получении 331 миллиона долларов в рамках сборов.

При этом отмечается, что за июнь Байден обошел Трампа, собрав 127 миллионов долларов против 111,8 миллиона. Несмотря на это, в общей сложности по итогам второго квартала на руках у кандидата от демократов оказалось меньше средств, чем у республиканца.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама в частном порядке заявил соратникам, что путь Байдена к переизбранию стал более трудным после неудачных дебатов против Трампа.

