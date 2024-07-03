Обама оценил шансы Байдена на переизбрание

WP: Обама выразил сомнение в победе Байдена

Экс-президент США Барак Обама в частном порядке рассказал соратникам, что путь нынешнего главы государства Джо Байдена к переизбранию стал более трудным после выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам собеседников газеты, он дал более жесткую оценку приватно, чем в публичном поле. После дебатов Обама лично позвонил Байдену и предложил поддержку. В своих соцсетях бывший президент написал, что «плохие вечера дебатов случаются». «Эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе», — говорилось в публикации бывшего американского лидера.

Как отмечает WP, за несколько месяцев до дебатов, Обама делился с Байденом и друзьями своими глубокими опасениями по поводу политической силы Трампа и реальной возможности его переизбрания в ноябре. Он выразил мнение, что в 2016 году политик смог победить благодаря чрезвычайно преданным последователям, дружественной консервативной медиа-экосистеме и обстановке в глубоко поляризованной стране.

Ранее CNN пообщался с большим количеством нынешних и бывших чиновников Демократической партии, а также со спонсорами и давними союзниками Байдена. Все они на условиях анонимности выразили мнение, что президент должен прекратить свою кампанию, а некоторые из них считают, что он должен объявить об этом решении уже на этой неделе.